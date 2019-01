Lezing over dialecten in Denderstreek Claudia Van den Houte

22 januari 2019

19u54 1 Denderleeuw In de bibliotheek van Denderleeuw is er op woensdag 6 februari een lezing over de dialecten in Denderland.

De lezing gebeurt door professor Jacques Van Keymeulen. Tijdens de lezing leert het publiek dat dialect geen verbasterd Nederlands is. Elk traditioneel dialect is de voortzetting van taalvormen uit het verleden, mondeling overgeleverd van generatie op generatie. Elk dialect is om economische en politieke reden wel of niet toonaangevend geworden. Er wordt die avond ook gefocust op Denderland.

De lezing is gratis. Ze start om 20 uur in de bib in de Vrijheidsstraat. Inschrijven is noodzakelijk via webshop.denderleeuw.be , vrijetijd@denderleeuw.be of aan de balie in de bibliotheek.