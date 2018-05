Lentedictee brengt onderwijskwaliteit in kaart 31 mei 2018

De lagereschoolkinderen van GO! basisschool Atheneum in Denderleeuw hebben opnieuw het beste van zichzelf gegeven tijdens het Groot Lentedictee van de school. De wedstrijd is motiverend voor de kinderen maar de school gebruikt de resultaten van het dictee vooral om de kwaliteit van de lessen spelling in kaart te brengen en bij te sturen waar nodig.





"Het valt op dat de meeste leerlingen zich grondig voorbereiden en vaak hun persoonlijk record verbreken", zegt directeur Peter Van Hove. "Voor de school is dit Lentedictee een kwaliteitsmeter. We nemen het elk jaar opnieuw af en zo kunnen we meten welke vorderingen de kinderen maken. Spellingsregels die niet goed scoren, moeten meer aandacht krijgen het volgende schooljaar. We bekijken ook de persoonlijke evolutie van de kinderen."





(CVHN)