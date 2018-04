Leg politietest af en blus met brandweer 18 april 2018

Naar aanleiding van buitenspeeldag staat in Ninove vandaag een kleuterdorp, en zijn er een danshappening en aletiekproefjes van 13.30 uur tot 16 uur aan de Parklaan. In Haaltert is er op het speelplein achter het HOC De Fransman van 13 tot 17 uur een springkasteel, grime en volksspelen. In Denderleeuw moet je tussen 13 en 17 uur in het sportpark De Pelsmaeker aan het Walleken zijn. Zo zijn er springkastelen in alle maten, skateramps en een lasershootarena. Je kan ook de echte test voor politieagent afleggen en helpen spuiten met de brandweer. (CVHN)