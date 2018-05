Leerlingen worden 'bodyguards' tegen pesten GROEPJE VAN ZES MOET RUZIES EN CONFLICTEN AANPAKKEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

11 mei 2018

02u44 3 Denderleeuw De bassischool van het Atheneum zet zes leerlingen in die ruzies en pesten moeten tegengaan. Deze 'bodyguards' grijpen op de speelplaats in bij conflicten en zorgen ervoor dat alles wordt uitgepraat.

"De 'bodyguards' helpen hun leeftijdsgenoten om ruzies en pesten te voorkomen door in te grijpen vooraleer het uit de hand begint te lopen", zegt zorgjuf Janne De Nys. Zij kwam op het idee na een ruzie op de speelplaats. "Drie kinderen kwamen naar ons toe omdat ze zelf een conflict hadden", vertelt directeur Peter Van Hove. "We besloten om hen geen straf, maar een opdracht te geven. Ze mochten zelf tussenkomen als er conflicten waren op de speelplaats. Nadien hebben we nog drie leerlingen toegevoegd aan het groepje die dat ook wel wilden doen. De naam 'bodyguards' hebben ze zelf gekozen. Toen we hen uitlegden wat we van hen verwachten, merkten ze op dat ze dan een soort van bodyguards zouden zijn. Vaak kunnen de kinderen onderling zelf tot een oplossing komen, of ze kunnen er een leerkracht bijhalen. Het gaat om kinderen die al een beetje leiders zijn op de speelplaats. Ze zijn zelf al eens in een conflict beland, hebben gezien hoe de leerkracht ermee omgaat en kopiëren dat. Het is belangrijk om ruzies of pesterijen snel aan te pakken, want dan stoppen die onmiddellijk. We hebben al gezien dat de kinderen hun taak heel ernstig nemen: het werkt goed. Ze zijn fier dat ze dit mogen doen", aldus Van Hove.





"Ik help al sinds vorig jaar kinderen die ruzie hebben", vertelt Beatrice uit het zesde leerjaar, één van de bodyguards. "Ik doe dat uit reflex. Ik vind het niet leuk als mensen ruzie maken. Ik werd zelf vroeger gepest en behalve mijn beste vriendin was er niemand die daarover iets zei. Ik ben heel blij dat ik bodyguard ben. Wanneer we op de speelplaats rondlopen en kinderen zien ruziemaken, dan lossen we dat op. Als de kinderen niet willen luisteren, halen we er een leerkracht bij."





Ook Marcus uit het vijfde leerjaar is tevreden over zijn taak.





Contract

"Mensen die elkaar pesten is niet leuk, daarom stoppen we pesters door met hen te gaan praten. Het voelt wel goed om pesten tegen te houden", vindt Marcus. Sportmeester Sebastian begeleidt de bodyguards door wekelijks met hen samen te zitten. Dan krijgen ze tips over hoe ze hun taak nog beter kunnen vervullen. "Ik coördineer onze werkgroep om de speelplaats aantrekkelijker te maken", zegt hij. "Als kinderen een interessant aanbod hebben, wordt er minder gepest en zijn er minder conflicten."





De kinderen ondertekenden vorige week een officieel contract bij de directeur en kregen een legitimatiebadge. Op de badge prijkt 'Clovis de eend', het figuurtje dat de school zelf heeft ontworpen om pesten aan te pakken. "We bevragen regelmatig onze leerlingen over pesten en het krijgt ook aandacht in onze ochtendkringen", zegt zorgjuf Janne.





Meer informatie tijdens de opendeurdag op zaterdag 2 juni van 14 uur tot 18 uur in de De Nayerstraat 11a in Denderleeuw.