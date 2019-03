Leerlingen ‘t Landuiterke trekken met kinderstoet door de straten Claudia Van den Houte

18 maart 2019

16u01 0 Denderleeuw De leerlingen van Vrije Basisschool ‘t Landuiterke hebben deelgenomen aan een kindercarnavalsstoet door enkele straten van Denderleeuw.

De kinderstoet vertrok aan de school zelf en ging doorheen de Landuitstraat via de Vrijheidsstraat en de Boriaustraat terug naar de school. In de stoet liepen de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar, ingedeeld per graad. De kinderen hadden hun mooiste verkleedkostuum uit de kast gehaald voor de optocht. De carnavalsgroepen uit Denderleeuw namen ook deel aan de kinderstoet. Voor de kleuters van het derde kleuterklasje was er een kortere optocht vlakbij de school. De kinderstoet had geluk met het weer: tijdens de optocht bleef het droog, maar weer op school aangekomen, begon het te hagelen.