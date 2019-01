Leerlingen IKSO houden stiltestaking voor klimaat Claudia Van den Houte

17 januari 2019

14u11 0 Denderleeuw De leerlingen van de tweede en de derde graad uit het IKSO in Denderleeuw hebben donderdag,- een stiltestaking gehouden voor het klimaat. Ze verzamelden in de feestzaal van de school en hielden daar vijf minuten stilte.

Heel wat leerlingen van uit heel het land trokken vandaag, donderdag, naar Brussel om er te protesteren voor het klimaat. De leerlingen van IKSO wilden de actie niet laten voorbijgaan zonder hun mening te geven. “Op deze manier zullen meer leerlingen de kans krijgen om hun stem te laten horen”, vertellen de organiserende leerlingen.

Alle leerlingen hadden vooraf een bericht gekregen om de volgende dag in het zwart gekleed naar school te komen. “Voor het stiltemoment werd aan zoveel mogelijk scholieren zwarte plakband gegeven om op hun mond te kleven.” Bij het belsignaal gingen de leerlingen samen op de grond zitten en hielden ze vijf minuten stilte, van 12.55 uur tot 13 uur.

“Met deze actie proberen we een aanstoot te geven tot de ontwikkeling van een ambitieuzer klimaatbeleid”, klinkt het. Aanvankelijk was er een zitstaking op de speelplaats gepland, maar gezien die door de regen niet kon doorgaan, werd er overgegaan tot een stiltestaking in de feestzaal.