Leerlingen IKSO brengen sprookjes tot leven 24 februari 2018

De leerlingen, en ook enkele leerkrachten, van het IKSO brengen een totaalspektakel in de feestzaal van de school in de Middenstraat. De voorstellingen zijn een combinatie van zang, muziek, dans en toneel en draaien rond sprookjes van vroeger en nu die op een creatieve manier in elkaar worden verweven. "Het verhaal wordt op een sprookjesachtige manier gebracht, met een knipoog naar de actualiteit. Het draait vooral rond verdraagzaamheid", vertellen Joost Delcourt en Lucia De Backer van IKSO. "De leerlingen mochten kiezen wat ze wilden doen. We hebben bijvoorbeeld een schoolkoor dat we hierin konden integreren. Andere leerlingen acteerden of dansten liever of maakten de filmpjes die tijdens de voorstellingen te zien zijn." De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 24 februari en vrijdag en zaterdag 2en 3 maart, vanaf 20 uur. Reserveren kan via 053/66.60.29 of info@ikdo.be. (CVHN)