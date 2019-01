Leerlingen gemeenteschool houden zitactie voor klimaat Claudia Van den Houte

30 januari 2019

15u35 0 Denderleeuw Enkele tientallen leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Denderleeuw hebben een zitactie gehouden om aandacht te vragen voor het klimaat.

De voorbije weken werden in ons land al heel wat acties gehouden om op te roepen tot ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Ook de leerlingen van de gemeenteschool zijn bezorgd om het klimaat. Een delegatie leerlingen had toestemming gevraagd voor een zitactie. Ze offerden daarvoor hun vrije tijd op, want de actie vond plaats tijdens de speeltijd.