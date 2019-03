Leemontginning aan Vlamovenkouter valt binnen verleende vergunning Claudia Van den Houte

19 maart 2019

18u31 0 Denderleeuw Op sociale media was er wat ontrust over het af- en aanrijden van vrachtwagens ter hoogte van de Vlamovenkouter. Volgens de gemeente Denderleeuw gaat het over leemontginning en het afvoeren van de grond waarvoor er al een vergunning was.

Al op 17 februari 2014 werd er door de provincie een vergunning verleend voor leemontginning in het gebied. Daarin was een rustperiode inbegrepen van eind november tot eind februari. Die periode is nu voorbij. In januari werd bij de gemeente nog een afwijking op deze rustperiode aangevraagd, maar dat werd door het gemeentebestuur geweigerd. De vergunning geeft het bedrijf in kwestie het recht om tussen 7 en 19 uur af en aan te rijden, à rato van ongeveer 50 vrachtwagens per dag (18 m3).

Vorige maand werd bekend dat er opnieuw een vergunning was aangevraagd om de Vlamovenput op te vullen, iets waar heel wat buurtbewoners al langer tegen zijn. Enkele dagen geleden liet de gemeente weten een negatief advies te zullen geven aan de deputatie voor het opvullen van de put. De gemeente kan enkel advies geven. Het is de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die beslist over het toekennen van de vergunning.