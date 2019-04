Leegstand op 10 jaar enorm gestegen: vijf keer meer leegstaande zaken in Denderleeuw Claudia Van den Houte

18 april 2019

18u02 0 Denderleeuw De leegstand in onze regio is in tien jaar tijd enorm gestegen. In Denderleeuw is er zelfs vijf keer meer leegstand. Dat is de sterkste stijging in onze provincie, al ligt het cijfer nog onder het Oost-Vlaamse gemiddelde. In Aalst ligt de leegstand met 11,6 procent boven het gemiddelde in Oost-Vlaanderen. In Ninove is er drie keer meer leegstand dan tien jaar geleden.

Uit leegstandscijfers van Locatus die UNIZO Oost-Vlaanderen bekendmaakte, blijkt dat de leegstand in onze provincie in tien jaar tijd enorm is gestegen. Het gemiddelde voor Oost-Vlaanderen ligt nu op tien procent. Uit de cijfers van 24 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen komt Denderleeuw als grootste stijger uit de bus. De leegstand steeg er van 1,40 procent in 2009 naar 7,30 procent in 2018, vijf keer meer dus. Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw en zelf handelaar in de gemeente, relativeert de cijfers: “We staan inderdaad bovenaan de lijst als sterkste stijger, maar tien jaar geleden was het cijfer dan ook fantastisch, dan was er zeer weinig leegstand”, aldus Nevens. “Grote winkeloppervlakten die ineens zijn komen leeg te staan, hebben een effect gehad. Daarnaast zien we, vooral in de stationsbuurt en in de Guido Gezellestraat, dat wanneer er winkels verdwijnen er geen nieuwe in de plaats komen. Het cijfer ligt eigenlijk nog hoger, want als winkels woningen worden, dan valt dat niet onder leegstand.”

Moeilijk voor zelfstandigen

“De typische centrumfunctie verdwijnt, terwijl er meer winkels zich langs grote banen vestigen. Aan de ene kant is het niet slecht dat grote baanwinkels zich komen vestigen in Denderleeuw. Dat bewijst dat er potentieel zit in onze gemeente. Maar aan de andere kant wordt het voor kleine zelfstandigen steeds moeilijker. De detailhandelsstudie was alvast een stap in de goede richting. Zo werd het centrum afgebakend, waardoor je nieuwe impulsen kunt geven. De leegstand is nog niet spectaculair, maar als deze lijn nog tien jaar wordt doorgetrokken, dan is het fataal en kunnen we de economie in onze gemeente opdoeken”, aldus Nevens.

Het gemeentebestuur van Denderleeuw zegt hard te zullen inzetten op de middenstand. “Het detailhandelsplan zit in zijn beslissende fase. We zullen onder meer proberen om de bereikbaarheid van de winkels en het centrum te verbeteren, de handelaars beter te begeleiden op vlak van communicatie, de as station-dorpsplein op te waarderen, bijvoorbeeld door premies voor gevelrenovatie”, vertelt schepen van Lokale Economie Yves De Smet (LvB). “Zo willen we ons centrum aantrekkelijker maken voor mensen buiten de gemeente. We hebben ook ideeën om een pop-up in te richten voor beginnende zelfstandigen, de markt een nieuwe impuls te geven en weer een braderij op te richten, een fulltime ambtenaar lokale economie aan te werven en een handelsloket op te richten. We zijn van plan om eerstdaags met de middenstand in het dorp samen te zitten om beter op elkaar in te spelen.”

Ruimte creëren

Nevens hoopt dat de gemeente nu echt tot actie zal overgaan: “Het gemeentebestuur heeft al jaren plannen, maar er gebeurt niets. Hun ideeën zijn heel tof, maar het zijn zaken die tien jaar geleden al hadden moeten gebeuren. Het is belangrijk om naar de ondernemers te luisteren en daarmee aan de slag te gaan. Een opwaardering van de markt zal niet voor minder leegstand zorgen. Aan starters is er trouwens geen tekort in Denderleeuw, maar wanneer ze willen uitbreiden, moeten ze uitwijken, want er is geen kmo-zone of ondernemersgrond in Denderleeuw. De gemeente moet, net als alle omliggende gemeenten, ruimte creëren om te ondernemen.”

In Ninove wordt de strijd tegen de leegstand al gevoerd met een reddingsplan voor de handelskern. Daar ging de leegstand op tien jaar tijd van 3,20 naar 9,70 procent, of drie keer meer. Ninove zit wel, net zoals haar buurstad Geraardsbergen (9,90 procent) nog onder het gemiddelde in Oost-Vlaanderen. Aalst zit met 11,60 procent leegstand boven het Oost-Vlaamse gemiddelde. In 2009 lag de leegstand er nog op 4,10 procent.