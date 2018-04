Lasershooten en brandweer helpen blussen in sportpark 19 april 2018

03u03 0

In het sportpark De Pelsmaeker aan het Walleken in Denderleeuw waren er een heleboel activiteiten te doen voor buitenspeeldag. Zo konden kinderen de brandweer helpen blussen door zelf de waterspuit in de handen te nemen. Verder was er onder meer een lasershootarena, waren er tal van springkastelen in alle maten en vormen, go-carts, een voetbalkooi en skateramps. Kinderen konden ook met de animatoren meedansen of zich laten schminken. Op het kunstgrasveld konden kinderen elkaar in een bubbelbal over het veld rollen.





(CVHN)