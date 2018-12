Laatste kerstmarkt Stam X op huidige locatie is succes ondanks regenweer Claudia Van den Houte

09 december 2018

17u05 1 Denderleeuw De kerstmarkt van jeugdhuis Stam X in Denderleeuw lokte afgelopen zaterdag heel wat volk naar de Sint-Amandstraat.

Er waren tal van kraampjes met leuke spulletjes, zoals juwelen, geschenkartikelen en kerstdecoratie, en heel wat standhouders boden een hapje en/of een drankje aan. De vijfde editie van de kerstmarkt van Stam X was een succes, ondanks het al vanaf de late namiddag begon te regenen. “Er is een goede opkomst, maar jammer van het slechte weer. Als het droog was gebleven, zou de opkomst nóg groter zijn geweest”, klinkt het bij de organisatoren van jeugdhuis Stam X.

Deze vijfde editie was de laatste editie op de huidige locatie van Stam X in de Sint-Amandstraat. Volgend jaar verhuist het jeugdhuis samen met de Scouts & Gidsen Denderleeuw naar een nieuwbouw aan het Walleken. “Het is een speciaal gevoel, dat onze kerstmarkt hier de laatste keer plaatsvindt. Volgend jaar zal het terug een beetje herbeginnen zijn.”