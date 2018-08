KSA organiseert tweede Broekfeesten Claudia Van den Houte

29 augustus 2018

12u30 1 Denderleeuw KSA Welle organiseert op zaterdag 1 september de tweede editie van de Broekfeesten, in het Broekpark in Welle.

De Broekfeesten staan garant voor een namiddag vol spel, plezier en muziek. Om 14 uur staan de 'Broekspelen' op de planning. Daar kan je onder meer boogschieten, boomstammen gooien en tractorbanden duwen. Ook kan je je angsten overwinnen op de 'Pamperpaal', of je bouwkunsten tonen bij het 'Bierbakklimmen'.

Om 18 uur is er een optreden van Yet 2 Come, gevolgd door Tessa & Band om 21 uur. Een dj sluit de avond muzikaal af. Meer info via www.broekfeesten.be.