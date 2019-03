Krantenwinkel Macardi tijdelijk gesloten door ziekte en vakantie: “Stressfactor speelde wel een rol” Claudia Van den Houte

25 maart 2019

21u56 0 Denderleeuw Krantenwinkel Macardi is tijdelijk gesloten wegens ziekte en vakantie. De uitbaatster zegt wel dat de stress een rol heeft gespeeld, nadat er aanpassingen werden opgelegd omdat de krantenwinkel als horecazaak zou worden beschouwd.

“Op eigen initiatief van de uitbaatster is handelszaak Macardi in de Nieuwstraat tijdelijk gesloten. In een communicatie aan de deur van de winkel wordt daarbij evenwel verwezen naar de burgemeester”, klinkt het in een bericht van de gemeente. Volgens het bestuur worden er momenteel controles gehouden worden bij acht handelszaken in functie van de exploitatievergunningen voor horecazaken naar aanleiding van het horecareglement dat vorig jaar op de gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd. “De bedoeling van dit reglement is om op een gecoördineerde manier te kunnen nagaan of de horecazaken in onze gemeente aan alle verplichtingen voldoen en om te kunnen optreden tegen ongereglementeerde zaken. Horecazaken moeten immers aan regels en voorschriften voldoen in het belang van de uitbater én de klanten.”

“Ook bij Macardi lopen er momenteel inspecties, aangezien er voedingswaren worden verkocht voor consumptie ter plaatse. Bij Macardi zijn weliswaar enkele tekortkomingen op het vlak van brandveiligheid vastgesteld door de brandweer, maar er is duidelijk aangegeven dat de uitbaatster zes maanden de tijd heeft om de nodige aanpassingen uit te voeren. Die regels gelden voor iedereen. Maar er is dus zeker geen sprake van een opgelegde sluiting”, benadrukt de gemeente.

Uitbaatster Marleen Noens beweert dat ook niet: “Ik ben veertien dagen gesloten geweest wegens ziekte. Omdat ik binnenkort op vakantie vertrek, blijft het café nog gesloten. Op donderdag 11 april doe ik weer open. Wat het ziek zijn betreft, moet ik wel zeggen dat de stressfactor heeft meegespeeld. Mijn krantenwinkel wordt nu namelijk als horecazaak beschouwd omdat ik een koffie, een ontbijtkoek of een pintje serveer terwijl klanten de krant lezen. Ik begrijp niet dat een krantenwinkel daardoor als horecazaak wordt gezien. Maar volgens die normen moeten er allerlei aanpassingen gebeuren aan de zaak, die veel kosten met zich meebrengen. Ik ben bang dat ik mijn winkel zal kwijtraken. Ik had in het briefje aan de deur geschreven dat ik depressief was om wat de burgemeester mij aandoet en dat is niet gelogen. Ik zit met enorm veel stress”, aldus Moens.