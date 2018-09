Kop- staartaanrijding op Steenweg Koen Baten

06 september 2018

19u11 1

Op de Steenweg in Welle gebeurde rond 17.15 uur een kleine aanrijding tussen twee personenwagens. Een bestuurder van een Volkswagen merkte ter hoogte van de spoorweg zijn voorganger te laat op en reed er achteraan op in. Beide voertuigen liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Er was lichte verkeershinder door de aanrijding. Beide voertuigen werden getakeld.