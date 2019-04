Komt verhoopte buslijn van Denderleeuw naar Liedekerke er? Claudia Van den Houte

03 april 2019

15u01 0 Denderleeuw De Lijn overweegt om een busverbinding van Denderleeuw naar Liedekerke in te richten, iets waar er al langer vraag naar is.

Gemeenteraadslid Greta Verhoeven (Vlaams Belang) peilde op de gemeenteraad naar de stand van zaken rond de komst van een buslijn naar Liedekerke, om bijvoorbeeld rusthuis Sint-Rafaël met de bus te kunnen bereiken. “Momenteel is er alleen een belbus vanaf het rusthuis Ter Bake in Iddergem, maar die maakt een enorme omweg via het centrum van Ninove”, aldus Verhoeven.

Schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB) had goed nieuws: “De Lijn is voor het eerst bereid om hierover na te denken. Ze neemt het mee in haar meerjarenplanning. Er komt dus misschien een oplossing voor de verbinding naar Liedekerke”, aldus De Smet.