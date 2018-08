Koen D'Haenens stapt over van N-VA naar E.R.N.A. Rutger Lievens

20 augustus 2018

18u31 0 Denderleeuw N-VA Denderleeuw verliest net voor de verkiezingen een sterkhouder, Koen D'Haenens maakt de overstap naar de lijst E.R.N.A. Koen D'Haenens was OCMW-voorzitter en schepen in Denderleeuw tijdens het burgemeesterschap van Jan De Dier.

Erna Scheerlinck, voormalig schepen in Denderleeuw, haalt een dikke vis binnen. “Toen Erna Scheerlinck mij aansprak om haar project E.R.N.A. te steunen heb ik niet lang moeten nadenken", zegt D'Haenens over zijn overstap. "Ik ken Erna Scheerlinck al sinds jaar en dag en weet dat zij één van de weinige mensen in de Denderleeuwse politiek is die staat voor een eerlijke en rechtvaardige politiek. Wie mij een beetje kent weet dat ikzelf ook altijd de strijd heb aangebonden tegen onrechtvaardigheid en politiek gesjoemel. Onze samenwerking is daardoor evident”

Erna Scheerlinck is blij met de komst van D'Haenens. “Ik heb Koen steeds als politicus en als vriend weten te waarderen”, zegt ze. “Als leden van het voormalig schepencollege hebben we elkaar steeds goed kunnen vinden. De strijd tegen onrechtvaardigheid en politiek gesjoemel verbindt ons reeds van bij het begin. Ik ben blij dat Koen mee stapt in mijn project. De kandidaten van E.R.N.A. bieden een Eerlijk Rechtvaardig en Nodig Alternatief (E.R.N.A.) De keuze is aan de kiezer op 14 oktober.”