Kleurrijke carnavalstoet lokt heel wat volk, ondanks wisselvallig weer Claudia Van den Houte

17 maart 2019

De 45ste carnavalsstoet trok zondag door de straten van Denderleeuw. Ondanks het wisselvallige weer stond er op verschillende plaatsen toch heel wat volk langs het parcours.

Het werd een kleurrijke stoet met naar traditie carnavalsgroepen uit Denderleeuw en andere gemeenten, zoals Aalst, Ninove en Lede. De grote praalwagens in de stoet kwamen zoals gewoonlijk van buiten Denderleeuw. De Denderleeuwse carnavalisten hadden opnieuw de focus gelegd op mooie kostuums en leuke dansjes. De stoet vertrok in de Hageveldstraat en eindigde in de Stationsstraat, waar op het plein de tribune stond opgesteld. Carnaval Denderleeuw wordt maandag om 22.11 uur afgesloten met de popverbranding op de stationsparking in de Spoorweglaan.