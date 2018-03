Klasgenoten schrijven 450 brieven voor Ardian 07 maart 2018

02u30 0 Denderleeuw De klasgenoten van Ardian Nuhiji (18), leerling uit het IKSO in Denderleeuw, overhandigden dinsdagmiddag 450 brieven aan het kabinet van staatssecretars van Asiel en Migratie Theo Francken. Zo protesteren ze tegen de uitzetting van hun medeleerling en zus Merita (20), oud-leerlinge van de school.

Ardian en zijn zus zijn van Macedonische afkomst en wonen al 8 jaar in België. Toch dreigen ze uitgewezen te worden. Hun moeder en grootmoeder werden al door de politie opgepakt en sindsdien leven broer en zus ondergedoken. "Het idee voor deze actie ontstond toen goede vriend Junior Nzabonimpa een eerste brief naar Francken stuurde", zegt Mieke De Neve, klastitularis van Ardian. "De solidariteit op onze school was zo groot, dat we massaal zijn voorbeeld volgden."





Maandagochtend klopten alle zesdejaars, een 50-tal in totaal, aan bij het kabinet van Theo Francken om de brieven af te geven. De school vraagt zo dat Adrian de kans krijgt zijn diploma te behalen. "Adrian spreekt perfect Nederlands en is een uitstekende student. Hij is het perfecte voorbeeld van integratie. Wat wil Francken nog meer? Een keer per week sturen zijn klasgenoten de leerstof op. Of hij aan zijn examens kan meedoen, is nog onzeker." Een medewerker van het kabinet nam de brieven in ontvangst. Hij beloofde dat ze bij de juiste persoon zouden terechtkomen. (DCFS/CVHN)