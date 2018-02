Klasgenoot van Ardian schrijft brief aan Theo Francken 27 februari 2018

02u46 0 Denderleeuw Junior Nzabonimpa (18) heeft een brief geschreven aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken waarin hij vraagt dat zijn klasgenoot Ardian Nuhiji (18) in België mag blijven.

Ardian, die zijn laatste jaar Economie-Moderne Talen aan het IKSO volgt, is van Macedonische afkomst en woont al acht jaar in België.





Hij dreigt nu samen met zijn zus Merita en hun familie te worden uitgewezen. Ze leven samen met hun vader ondergedoken, nadat hun moeder en oma al werden opgepakt door de politie.





Stille optocht

Eerder organiseerde het IKSO al een petitie en een stille optocht voor Ardian. "Ik heb het 'geluk' dat ik hier ben geboren. Ardian is een van de meest intelligente jongens die ik ken. Hij zal het misschien nooit via mij horen, maar ik kijk enorm op naar hem als ik zie van waar hij komt. Voor mij is er geen twijfel dat hij een Belg is. Hij is alleszins niet minder Belg dan ik. Daar zal een stukje papier niets aan veranderen", schrijft Junior onder meer in zijn lange brief, die hij naar Francken zal sturen.





"Ik heb de brief 's nachts geschreven toen ik de slaap niet kon vatten door dit verhaal", vertelt Junior. "Ik hoop dat Francken ontroerd wordt door mijn brief en dat hij iets kan veranderen. Ik zit al zes jaar bij Ardian op school en het is moeilijk te vatten dat hij niet meer op school is, terwijl hij zo hard gemotiveerd was om een mooie toekomst te maken voor zichzelf. Ik weet niet of de brief tot bij Francken zelf zal geraken, maar ik kan het proberen en hopen dat het helpt." (CVHN)