Kinderen leven zich uit in sportkampen 13 februari 2018

02u54 0 Denderleeuw Sporthal Ottoy staat deze week op stelten, want tijdens de krokusvakantie organiseert de sportdienst naar gewoonte sportkampen voor kinderen.

Er is een kleuterkamp voor kids van drie tot zes jaar en een racketkamp voor kinderen van zeven tot veertien jaar.





Aan het kleuterkamp nemen 110 kinderen deel. "Er wordt gewerkt in groepjes van ongeveer 12 kleuters", vertelt sportpromotor Dries Bronselaer.





"De kleuters doen verschillende postjes aan. Zo is er een klim- en klauterparcours, zijn er allerlei fietsjes en is er elke dag een ander springkasteel. Op vrijdag zullen ze zich verkleden voor carnaval." Het racketkamp is nieuw dit jaar en telt 40 deelnemers. "Dagelijks worden twee of drie racketsporten, zoals squash, tennis, badminton en tafeltennis, aangevuld met andere sporten zoals floorball, basketbal en zelfverdediging. De racketsporten staan centraal, maar we zorgen voor voldoende variatie", aldus Bronselaer.





(CVHN)