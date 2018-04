Kinderen krijgen buiten les tijdens buitenlesdag 27 april 2018

02u59 0

De Vrije Basisschool Welle was één van de scholen die gisteren meedeed met buitenlesdag. Het Departement Omgeving en GoodPlanet Belgium had scholen in Vlaanderen en Brussel opgeroepen om minstens één uur hun klas te verlaten en buiten les te geven. Buiten leren, spelen en bewegen heeft een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties. De leerlingen van het derde leerjaar leerden alles over wat planten nodig hebben om te groeien. "We gingen sowieso plantjes zaaien. Anders gingen we het in de klas doen, maar buiten is natuurlijk leuker", zegt juf Heidi. Klaas (8) beaamt dat: "Dit is veel leuker dan les volgen, want nu moet je niet stilzitten." De leerlingen zaaiden onder meer rucola en tuinkers. (CVHN)