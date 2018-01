Kindercarnaval met jeugdverkiezing 02u47 0

Het carnavalcomité organiseert zaterdag 13 januari een kindercarnavalnamiddag met jeugdverkiezing. De kindernamiddag start om 14 uur en jeugdverkiezing begint om 15 uur. Rond 17 uur worden de jeugdprinsen of -prinsessen bekendgemaakt. Alle kinderen zijn van 14 uur tot 18 uur welkom in zaal Den Breughel op het Dorp in Denderleeuw. (CVHN)