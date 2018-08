Kermis geschrapt omdat geen enkele foorkramer opdaagt Claudia Van den Houte

05 augustus 2018

19u00 0 Denderleeuw Geen kermis in Welle, afgelopen zondag. Het was wel de bedoeling, maar de foorkramers kwamen niet opdagen.

Normaal zouden er zondag op het Welleplein zes à zeven kermisattracties opgesteld worden. Medewerkers van de gemeente hadden enkele dagen eerder alles in gereedheid gebracht, en onder meer een parkeerverbod aangeduid. Maar die borden mochten alweer weggehaald worden, want de foorkramers lieten weten dat ze niet zouden komen. Wellenaars die zondag op het lege plein stonden, reageerden misnoegd.

"De foorkramers bleven weg omdat er de laatste jaren minder volk afzakt", zegt schepen van Feestelijkheden Alberic Sergooris (CD&V). "We zullen nu met hen samenzitten om te bekijken hoe we opnieuw meer volk kunnen lokken naar onze zomerkermis, want die mag niet verdwijnen. We denken dan aan nevenactiviteiten, zoals optredens. We hebben de tarieven voor standplaatsen op de kermis recent al verlaagd. In oktober doet de kermis het trouwens beter. De kinderen zien de attracties dan staan wanneer ze naar school gaan, en willen erheen. Beide basisscholen bezoeken de kermis ook met leerlingen en mogen dan aan verlaagd tarief een ritje maken op de molens. We willen ook de zomerkermis aantrekkelijk maken, maar nu was het heel kort dag. We wisten het pas deze week."