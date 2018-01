KCD krijgt groene speelplaats 02u32 0

De kinderen van de lagere en kleuterschool van Katholieke Centrumschool Denderleeuw (KCD) krijgen een groene speelplaats op de terreinen van het vroegere klooster. Er staat al een werfdoek langs de oprit van de Collegestraat naar KCD, maar de werken worden pas volgend schooljaar concreet. "Dit betekent niet dat er de voorbije en komende maanden stil gezeten wordt", aldus Kevin De Leu, beleidsondersteuner bij KCD. "De werkgroep, bestaande uit een aantal vrijwillige leerkrachten en ouders, heeft al heel wat voorbereidend werk gedaan. Zo is er een visietekst uitgeschreven. De slagzin komt terug op de werfdoek. De volledige visietekst kan je lezen op de Facebookblog 'KCD GRAS-project'. Twee klassen, 5B en 3A, werden via de methode Pic2School bevraagd over hoe zij de nieuwe speelplaats willen inrichten. De leerkrachten werden hierbij begeleid door MOS Oost-Vlaanderen. Zij staan samen met de medewerker flankerend onderwijsbeleid van de gemeente in voor de gehele ondersteuning van het project. De bedoeling is dat in januari en februari alle leerlingen op deze manier bevraagd worden. Er komt ook een inleef dag op vrijdag 26 januari. Met de resultaten kan de werkgroep nadien aan de slag om tot een definitief ontwerp te komen. Dat definitieve ontwerp zal rond augustus uitgetekend zijn. Op die manier kan in september 2018 ook echt gestart worden met de aanleg van de speelplaats Deluxe." (CVHN)