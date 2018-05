Kattefeesten in Wildebeekstraat 11 mei 2018

Vzw 'bij de rie van op de kat' organiseert morgen een nieuwe editie van de Kattefeesten. De festiviteiten vinden deze keer plaats op het domein van ijssalon 'Potje Kaat' in de Wildebeekstraat 19.





De opbrengst gaat opnieuw naar het goed doel. Dit jaar zijn dat de nieuwe lokalen voor de jeugdverenigingen van Welle: JC Pingie, KSA Welle en Chiro Welle. Vanaf 14 uur is er een pannenkoekenslag en zijn er gratis optredens van Yves Segers, Barry Orlando en Lukske Real. Vanaf 20 uur start Rock Welle Light met Pigeons en coverband STS.





Er is ook een springkasteel voor de kleinsten, er zijn verschillende eetstandjes en er is een ruime keuze aan dranken. (CVHN)