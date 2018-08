Kat beschoten met bolletjesgeweer Koen Baten

16 augustus 2018

12u22 2

In de Toekomststraat in Denderleeuw is afgelopen week kater Loewigi beschoten, vermoedelijk met een bolletjesgeweer of een airsoft wapen. De kat van vrijwillig brandweerman Lander Van Den Haute vertoonde een grote wonde vlak boven zijn oog. "Nadat Loewigi 's nachts buiten liep kwam hij terug en zagen we een grote wonde, hij was ook abnormaal rustig", zegt Lander. "Eerst dachten we dat hij gevochten had met een andere kat, maar de wonde was mooi rond en kon niet van een ander dier komen", klinkt het. "Voor hetzelfde geld was het iets lager recht in zijn oog, en dan waren de gevolgen misschien veel erger geweest", klinkt het. Wie er achter de aanval zit weet Lander niet, maar hij was alleszins erg geschrokken en vindt het een bijzonder laffe daad. "Jammer dat we niet weten wie het was, want nu kunnen we er niets aan doen. Klacht indienen bij de politie hebben we niet gedaan, omdat het tegen onbekenden vaak niets opbrengt", besluit Lander.