Kaap van 20.000 inwoners bereikt: extra geld en plaatsen na verkiezingen 06 februari 2018

02u35 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw telt 20.076 inwoners, dat zijn er 246 meer dan vorig jaar. Doordat de kaap van 20.000 inwoners is bereikt, zullen er na de verkiezingen van 14 oktober extra plaatsen komen in de gemeenteraad en gaat er extra geld naar politici. Zo zal het aantal gemeenteraadsleden stijgen van 25 naar 27. Verder stijgen ook de weddes van de burgemeester en schepenen.

De nieuwe burgemeester zal 77.149,72 euro bruto per jaar verdienen, dat is een stijging van 1.035,09 euro bruto per maand. Een schepen zal vanaf volgend jaar 621,05 euro bruto per maand méér verdienen dan nu, en ontvangt in 2019 een wedde van 46.289,83 euro bruto per jaar (nu is dat 38.837,18 euro bruto per jaar).





"Opslag terugstorten"

"Na alles wat er in Denderleeuw gebeurd is de voorbije jaren zou eender welke burgemeester die aan de macht komt, deze 'opslag' moeten terugstorten naar de gemeentekas", vindt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). "Dat zal voor de nieuwe bestuursploeg zijn, alles gaat pas vanaf 2019 in", reageert huidig burgemeester Jo Fonck (sp.a). "We zijn zelf geen vragende partij voor meer inwoners. Denderleeuw is na Gent al de dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen. We ondergaan dit als bestuur, want we kunnen het onmogelijk tegenhouden. Het is een globale stijging, die zich ook in de andere gemeenten voordoet. Onze gemeente heeft wel het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen, na Gent. Dat is een aantrekkingspool. Woningen in Brussel zijn vaak te duur, waardoor mensen afzakken naar de randgemeenten waar de vastgoedprijzen lager zijn", aldus Fonck.





Slagmulder vindt ook dat burgemeester en schepen in Denderleeuw een voltijdse job moet zijn. "Voor de burgemeester en een aantal schepenen zijn hun mandaten nu een mooie bijverdienste. In een gemeente als Denderleeuw met alle problemen die er zijn is er genoeg werk aan de winkel om hier een voltijdse job van te maken", aldus Slagmulder. (CVHN)