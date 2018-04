Jonge stelende (ex-)voetbalspeler betrapt door filmpje 10 april 2018

02u47 0 Denderleeuw Een filmpje dat massaal werd gedeeld via sociale media, heeft ervoor gezorgd dat de identiteit van een jonge dief kon worden achterhaald.

In het filmpje dat werd gestuurd naar het Meldpunt Overlast van Vlaams Belang Denderleeuw is te zien hoe een jonge kerel van Afrikaanse origine eerst gewoon lijkt te wandelen in de wijk Hemelrijk in Denderleeuw, tot wanneer er niemand meer te zien is en hij zich plots omdraait en naar een step of fiets loopt, die hij meegraait.





Uit club gezet

"Op basis van dat filmpje, dat intussen al 67.000 keer werd bekeken, heeft iemand van de voetbalclub van Ternat contact met mij opgenomen", vertelt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). "Hij had het trainingspak van de club herkend en vroeg mij om het filmpje door te sturen, wat ik ook heb gedaan. Hij zou het filmpje laten zien aan enkele trainers. Toen ik een tijdje later terug contact met hem opnam, kon hij mij de naam en het adres van de dader doorsturen. Die was intussen al uit de club gezet wegens diefstal. Ik heb daarop contact opgenomen met de politie en heb hem het filmpje en de gegevens van de dader bezorgd. Ze zouden hem ondervragen", aldus Slagmulder.





Paul Van der Putten, voorzitter van KSKL Ternat, heeft het filmpje niet gezien, maar bevestigt dat de jonge kerel in kwestie - een 13-jarige van U14- niet meer actief is bij de club. "Al van kort na Nieuwjaar niet meer. Hij heeft in onze club namelijk gelijkaardige feiten gepleegd." (CVHN)