Jonge Red Ladies ontmoeten Red Flames 23 april 2018

De Red Ladies Standaard Denderleeuw hebben gisteren twee Red Flames ontmoet op het kunstgrasveld aan het Walleken. Anderlechtspeelster en Red Flame Laura De Neve, die meter is van de meisjesvoetbalschool, kwam langs en bracht Laura Deloose mee, ook Red Flame. Ze hebben de meisjes, allemaal tussen 5 en 12 jaar, een uur lang begeleid bij het trainen. "We hadden Laura De Neve gevraagd of ze meter wou zijn van de Red Ladies. Ze stemde in en beloofde om eens langs te komen, maar het moest natuurlijk passen", vertelt Jochen Baert, verantwoordelijke van de Red Ladies. "Ik doe het vooral om het vrouwenvoetbal te promoten, dat in de lift zit", aldus De Neve, die haar voetbalcarrière startte bij de jeugd van de Denderleeuwse club FCV Dender EH. "Het is een goed initiatief dat ervoor zorgt dat meisjes uit de streek aangemoedigd worden om samen te trainen." De meisjes zelf vonden het een fijne ervaring. "Leuk dat ze langskomt", zegt Lily (11). "Ik had haar al op televisie gezien. Ze is een goede speelster, mijn favoriet. Het voelt heel speciaal aan om haar in het echt te ontmoeten." Ook Zoë (9) was tevreden over het bezoek van de twee Red Flames, in het bijzonder van Laura De Neve. "Ze kan goed voetballen. Ze is lief en geeft veel tips", vindt Zoë. (CVHN)