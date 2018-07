Jonge bestuurster vernielt elektriciteitskast en komt tot stilstand op grasplein Koen Baten

14 juli 2018

07u42 4

Een jonge bestuurster uit Denderleeuw heeft vrijdagavond met haar Toyota Yaris een elektriciteitskast volledig vernield. Het ongeval gebeurde rond 22.30 aan het kruispunt met de Toekomststraat en de Vrijheidsstraat. Om een nog onbekende reden verloor de vrouw er de controle over haar stuur, reed ze tussen twee paaltjes door tegen de elektriciteitskast en kwam ze vijf meter verder tot stilstand op een grasplein. Ook een cabine van Telenet werd volledig vernield. De wagen zelf liep lichte schade op en de bestuurster was in shock. Door het ongeval hadden enkele buurtbewoners van de Toekomstraat en de Vrijheidsstraat geen elektriciteit meer. Energiemaatschappij Eandis kwam ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.