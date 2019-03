Johan Swinnen vertelt over kankeronderzoek en tocht naar Compostella Claudia Van den Houte

05 maart 2019

12u24 0 Denderleeuw Kankeronderzoeker Johan Swinnen houdt op vrijdagavond 8 maart een voordracht in Welle. Nadat zijn dertienjarige zoon een hersentumor overleefde, liep hij van Leuven naar Compostella aan een ritme van twee marathons per dag.

Voor professor Johan Swinnen, kankeronderzoeker aan het Leuvens Kankerinstituut, kwam de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon Pieter op dertienjarige leeftijd een hersentumor werd vastgesteld. Swinnen beloofde om van Leuven naar Compostella te lopen, aan een tempo van twee marathons per dag, als zijn zoon de ziekte zou overleven. In de zomer van 2017 maakte hij die belofte waar. Met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak, stak hij een hart onder de riem van vele mensen.

Hij vertelt over zijn lange tocht als kankeronderzoeker en als papa van een kankerpatiëntje. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij het publiek mee op weg naar Compostella en schetst hij hoe ook het kankeronderzoek een lange weg heeft afgelegd. “Als we echt willen, kunnen we veel bereiken en kunnen we van kanker een controleerbare ziekte maken”. De ervaringen van Swinnen werden gebundeld in het boek ‘Post voor Compostella’. De opbrengst daarvan gaat naar kankeronderzoek.

De voordracht vindt plaats op vrijdag 8 maart om 20 uur in de gemeentelijke basisschool van Welle. De toegang bedraagt 7 euro. Davidsfondsleden betalen 5 euro.