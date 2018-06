Johan Duyck (53) trekt N-VA-lijst 18 juni 2018

Johan Duyck (53) uit Iddergem zal de lijst van N-VA Denderleeuw trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Duyck is leraar, zelfstandige in bijberoep en voorzitter van de afdeling Denderleeuw sinds 2012. In 2014 werd hij ook verkozen als arrondissementeel voorzitter voor N-VA. Op plaats 2 staat Carla Vanmulders (50) uit Welle. Zij is OCMW-raadslid en wil dat mandaat ook in de volgende bestuursperiode verder zetten. Op 3 staat gemeenteraadsvoorzitter Geert Van Cauter (54) uit Denderleeuw. Lijstduwer is kinderarts op rust Lutgart Waegeman, de huidige fractieleidster van de N-VA fractie. Verder bestaat de lijst voor meer dan één derde uit nieuwe kandidaten. Om te vermijden dat te veel macht bij één persoon zou liggen, heeft lijsttrekker Johan Duyck zijn ontslag aangeboden als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door ondervoorzitter dierenarts Raf Bombeek (57) uit Welle.





(CVHN)