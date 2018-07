Jeugdhuis Stam X organiseert fietszoektocht Claudia Van den Houte

31 juli 2018

12u00 1 Denderleeuw Jeugdhuis Stam X in Denderleeuw organiseert op zondag 5 augustus al voor de 34ste keer een fietszoektocht.

Sportieve denkers kunnen kiezen tussen een tocht van ongeveer 25 kilometer, en eentje van ongeveer 40 kilometer. Onderweg zijn er twee tussenstops, waar de deelnemers een uniek Stam X-gadget krijgen. Vertrekken kan tussen 9 uur en 13 uur aan het jeugdhuis in de Sint-Amandstraat in Denderleeuw. Deelnemen kost 5 euro per persoon. Vanaf acht fietsers met eenzelfde tenue, truitje of shirt, krijgt je team een gratis fles cava.

Er zijn ook prijzen te winnen, waaronder twee waardebonnen voor een nieuwe fiets. Na afloop wordt er paella geserveerd en vanaf 13 uur is er (muzikale) randanimatie. Voor de kinderen wordt er ook een springkasteel opgesteld. De prijsuitreiking volgt om 20 uur, Sisters on Sofa mogen afsluiten.