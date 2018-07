Jeugdhuis Stam X houdt fietszoektocht Claudia Van den Houte

31 juli 2018

16u53 0 Denderleeuw Jeugdhuis Stam X in Denderleeuw houdt zondag haar 34ste fietszoektocht. Sportieve denkers kunnen kiezen uit een kleine tocht van ongeveer 25 km, ideaal voor gezinnen met kinderen, en een grote tocht van ongeveer 40 km, voor de meer getrainde fietsers. Het parcours blijft nog geheim, want de deelnemers moeten zelf de weg vinden en de verschillende vragen zo goed mogelijk oplossen.

Er zijn twee tussenstops onderweg, deelnemers krijgen een gratis uniek Stam X-gadget en voor de top-10 van elke tocht zijn er prijzen te winnen, waaronder twee waardebonnen voor een nieuwe fiets, gesponsord door fietsen Tom Verhavert.

Bij aankomst is er paëlla voor alle deelnemers en vanaf 13 uur is er (muzikale) randanimatie. Er is ook een springkasteel voor de allerkleinsten. De prijsuitreiking gebeurt om 20 uur. Het aansluitende optreden van Sisters on Sofa vormt de muzikale apotheose van de 34ste fietszoektocht van Stam X.

Vertrekken kan tussen 9 uur en 13 uur aan het jeugdhuis in de Sint-Amandstraat in Denderleeuw. Inschrijven kost 5 euro per persoon. Vanaf acht mannen of vrouwen met eenzelfde herkenbaar tenue, truitje of t-shirt krijgt je team bij de inschrijving een bonnetje om bij aankomst een gratis fles cava af te halen.