Jeugd houdt debat rond Pano-reportage over Denderstreek Claudia Van den Houte

08 maart 2019

12u21 2 Denderleeuw Chaud, de Denderleeuwse jeugdraad, organiseert op dinsdag 12 maart een debat rond de Pano-reportage over de Denderstreek.

In de Pano-reportage van 20 februari over de Denderstreek werd onderzocht waarom Vlaams Belang het zo goed doet in de regio. Op de reportage kwam er heel wat reactie. “De Pano-reportage heeft een weinig fraai beeld geschetst van onze regio en gemeente. Een belangrijke en één van de weinige hoopvolle passages uit de reportage gaat over de jeugd van Denderleeuw: zij zullen de eerste generatie zijn in onze gemeente die zullen ‘ritsen’, voor wie blank, zwart, geel of rood er nog weinig toe doet. De Pano-reportage heeft hierover jammer genoeg geen jongeren aan het woord gelaten. Om de jongeren van Denderleeuw toch een kans te geven hun stem hierover te laten horen, organiseren wij een debat over de reportage”, klinkt het bij de organisatoren.

VRT-journalist Peter Verlinden zal een aantal passages uit de Pano-reportage selecteren en van commentaar voorzien. Daarna kan er een publiek debat worden gevoerd. Achteraf is er de gelegenheid om met een drankje na te praten.

Het debat vindt plaats op dinsdag 12 maart om 19 uur in zaal Den Breughel op het Dorp van Denderleeuw. De toegang is gratis. Chaud wil bij dit debat voorrang geven aan de jongeren (tot 25 jaar) en opent voor hen de deuren al vanaf 18.15 uur. Vanaf 18.45 uur is iedereen welkom.