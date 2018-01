Jelle De Nil nieuwe wijkinspecteur voor stationsbuurt 02u56 0 Foto Koen Baten Jelle De Nil zorgt vanaf nu voor de veiligheid aan het station in Denderleeuw. Denderleeuw Met Jelle De Nil heeft de politiezone Denderleeuw/Haaltert een nieuwe inspecteur voor de stationsbuurt in Denderleeuw.

De Nil werkte eerder bij de interventiedienst van de politiezone en neemt nu de stationsbuurt en de Guido Gezellestraat onder zijn hoede. In totaal telt de politiezone nu zes wijkinspecteurs, die in nauw contact staan met de buurtbewoners en het eerste aanspreekpunt zijn als er kleine problemen opduiken.





"Aan het station zal hij een belangrijke taak vervullen om de veiligheid te garanderen. Met meer dan 9.000 reizigers die daar opstappen is de veiligheid en de leefbaarheid in de omgeving zeer belangrijk", aldus Commissaris Wim Van Vaerenbergh.





De buurtbewoners kunnen de nieuwe wijkinspecteur bereiken op het nummer 0474/86.00.99, per e-mail naar jelle.denil@police.belgium.eu, of een afspraak op het kantoor in de Rodenbachstraat. (KBD)