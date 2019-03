JazzMadd sluit voorjaar af met mondharmonicaspeler uit New York Claudia Van den Houte

21 maart 2019

09u21 0 Denderleeuw Vzw Duende sluit haar voorjaar JazzMadd of ‘Jazzmuziek Aan De Dender’ af met een kwartet uit New York.

Het Yotam Ben-Or Quartet is een ensemble rond mondharmonica speler Yotam Ben-Or. Het kwartet is al te gast geweest op de meest prestigieuze locaties zoals de Carnigie Hall, Dizzy’s Club, Jazz in Lincoln Center, Rockwood Music Hall... in de Verenigde staten. Het Yotam Ben-Or Quartet is momenteel op tournee door Europa en komt dit weekend dus ook naar onze streek.

Het kwartet is te horen op zaterdag 23 maart om 20 uur in ’t Kasteeltje Stationstraat 7, in Denderleeuw en op zondag 24 maart om 11 uur in De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74, in Aalst en om 19 uur Ten Huize Rebecca, Ring Oost 12b, in Ninove. Reserveren kan via info@jazzmadd.be of www.jazzmadd.be.