JazzMadd brengt Ottomaanse en Oosterse klanken Claudia Van den Houte

15 januari 2019

18u25 2 Denderleeuw JazzMadd of ‘Jazz Muziek Aan De Dender’ brengt komend weekend Ottomaanse, Oosterse en Indische klanken naar onze regio.

Tristan Driessens (ud) en Robbe Kieckens (percussie) feat. Nathan Daems (sax, fluit(en)) zijn te gast in Denderleeuw, Ninove en Aalst. Tristan Driessens verdiept zich in uiteenlopende stijlen, gaande van Ottomaanse makam en Sefardische muziek tot tradities uit Noord- en Zuid-West Europa. Meer recent geraakte hij geboeid door hedendaagse muziek. Als ud-speler is hij actief in verschillende ensembles. Daarnaast geeft hij ud-lessen en -stages in het Brusselse.

Robbe Kieckens bespeelt een brede collectie percussie-instrumenten, gaande van Turkse framedrums tot Afro-Cubaanse conga’s. Nathan Daems verbindt jazz met oosterse muziek, door projecten als Blackflower en het door Indische muziek geïnspireerde Ragini Trio.

De drie muzikanten zijn op zaterdag 19 december om 20 uur te gast in ’t Kasteeltje in Denderleeuw en op zondag 20 januari om 11 uur in De Bathyscaaf in Aalst en om 19 uur Ten huize Rebecca (Ring Oost 12b) in Ninove.