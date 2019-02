Jazzmadd brengt ‘La Sentinelle de la chanson’ Claudia Van den Houte

14 februari 2019

11u22 0 Denderleeuw Jazzmadd brengt dit weekend ‘La Sentinelle de la chanson’ naar Denderleeuw, Ninove en Aalst.

‘La Sentinelle de la chanson’ voert het publiek mee naar het Frankrijk van voor de oorlog: het echte leven met z’n droefheid, liefde en geluk. Met haar heldere stem brengt Sofie Manes de nostalgische klanken van het Franse sentiment tot leven. Vergezeld door zanger-gitarist Jonathan Manes en Pieter Mortier op contrabas geeft het jonge trio hun eigen interpretatie aan de bekende, maar vooral ook de minder bekende liedjes uit het Franse chanson.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 16 februari om 20 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7 in Denderleeuw en op zondag 17 februari om 11 uur in Den Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74 in Aalst en om 19 uur Ten Huize Rebecca, Ring Oost 12b in Ninove. Info en reserveren via www.jazzmadd.be.