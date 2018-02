Jan De Nul lijsttrekker CD&V 07 februari 2018

Jan De Nul, huidig schepen, wordt de lijsttrekker voor CD&V tijdens de verkiezingen van 14 oktober. Dat maakt CD&V-voorzitter Karel Marchand bekend.





"Met Jan De Nul, Sofie Renders en Alberic Sergooris hebben we drie krachtpatsers in het schepencollege die zich blijven inzetten voor een positief Denderleeuw. Zij worden de respectievelijke nummers 1, 2 en 3 op onze lijst, aangevuld met gemeenteraadslid en OCMW-raadslid Elke Pereboom en OCMW-raadslid Luc Van Der Hoeven", vertelt Marchand. "Onze lijstduwer en gewezen schepen Marleen Van Der Hoeven komt onze lijst versterken. Marleen heeft jaren ervaring als gewezen schepen en is duidelijk het sociale gelaat van onze partij."





(CVHN)