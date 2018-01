Jan De Dier nog even burgemeester? MOGELIJK VIERDE WISSEL IN 6 JAAR DOOR KLACHT BIJ RAAD VAN STATE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

29 januari 2018

02u42 0 Denderleeuw Jan De Dier (DVD) wordt mogelijk enkele maanden vóór de verkiezingen weer burgemeester van Denderleeuw. Bijna twee jaar na de klacht van De Dier adviseert de auditeur van de Raad van State nu om zowel het ontslag van De Dier als de benoeming van Jo Fonck (sp.a) te vernietigen. De Raad van State doet ten vroegste over twee maanden een definitieve uitspraak.

De periode van onbestuurbaarheid is in Denderleeuw al meer dan twee jaar achter de rug, maar lijkt nu toch nog een staartje te krijgen. Op 3 november 2014 verklaarde de gemeenteraad Denderleeuw onbestuurbaar, nadat het tot een breuk was gekomen tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. De gemeenteraad kreeg van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) uiteindelijk de toestemming de procedure op te starten voor het aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen. Toenmalig N-VA-burgemeester Jan De Dier ging in beroep en de Raad van State schorste de onbestuurbaarheid. Daarop verklaarde de gemeenteraad de gemeente voor een tweede keer onbestuurbaar. Het bestuur van N-VA Denderleeuw besloot geen tweede keer in beroep te gaan. Daardoor kon Denderleeuw weer vooruit. De N-VA'ers die deel uitmaakten van het college - onder hen dus burgemeester Jan De Dier - hadden het moeilijk met die beslissing . Nu kon er immers een nieuwe coalitie komen tussen CD&V en sp.a-Open en verloren zij hun mandaat als burgemeester of schepen. Wie toch naar de Raad van State zou stappen, zou zich buiten de partij zetten, deelde N-VA-bestuurslid Pierre Boschmans mee. De Dier en schepen Erna Scheerlinck stapten uit N-VA om een nieuwe partij op te richten: Duurzaam Vlaams Denderleeuw of DVD. Scheerlinck heeft die intussen al weer verlaten.





Enige DVD'er

Jan De Dier ging op 20 juni 2016 opnieuw in beroep bij de Raad van State, deze keer tegen zijn ontslag als burgemeester én tegen de benoeming van een nieuwe burgemeester. Eerst was dat Alberic Sergooris (CD&V), die na de coalitiewissel van eind oktober 2015 even burgemeester werd, en nadien Jo Fonck (sp.a). De auditeur van de Raad van State heeft pas nu een advies geformuleerd. Ze raadt aan om het ontslag van De Dier als burgemeester en de benoeming van Jo Fonck als burgervader te vernietigen. De link tussen het ontslag van De Dier en de onbestuurbaarheid zou onvoldoende gemotiveerd zijn geweest, zodat de benoeming van een nieuwe burgemeester nooit had mogen gebeuren. De Raad van State volgt in de meeste gevallen het advies van haar auditeur, al is dit natuurlijk een bijzondere situatie. Als de Raad van State het advies volgt, wordt De Dier enkele maanden vóór de verkiezingen burgemeester, als enige DVD'er in een schepencollege van sp.a'ers en CD&V'ers.





Voortdoen

"We zijn al bijna drie jaar keihard aan het werk om de achterstand van de verloren periode in te halen. We zijn daar aardig in geslaagd en hebben al heel wat nieuwe dossiers gerealiseerd, maar nu zouden we enkele maanden voor de verkiezingen in een onoplosbare en chaotische situatie terechtkomen. Daar heeft Denderleeuw geen behoefte aan na de moeilijke politieke periode van nu bijna drie jaar geleden. We blijven dan ook verder werken", reageren burgemeester Jo Fonck (sp.a) en schepen Jan De Nul (CD&V). "Het is afwachten wat er zal primeren: Jan De Dier die nog enkele maanden op de burgemeestersstoel kan zitten of het algemeen belang van de gemeente en haar inwoners", stelt Fonck. De definitieve uitspraak van de Raad van State wordt ten vroegste over twee maanden verwacht.