Jan De Dier: "Bevoegdheden ten volle benutten" 29 januari 2018

"Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, dan zal ik mijn functie als burgemeester terug opnemen voor de resterende maanden van de legislatuur", reageert Jan De Dier (DVD).





"In dat geval zal ik mijn bevoegdheden als burgemeester ten volle benutten. Het dossier sleept al lang aan, maar ik had toch het gevoel dat het in de goede zin zou aflopen voor mij. Al dacht ik dat er pas een uitspraak zou volgen na de verkiezingen." Als De Dier terug burgemeester wordt, zal hij in een schepencollege met sp.a'ers en CD&V'ers zetelen. "Het zou natuurlijk een eigenaardige situatie worden, maar als politieke partij zou dit echt een bom zijn voor ons", aldus De Dier. Op de nieuwjaarsreceptie van DVD, die op 14 oktober voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen, werd gisteren bekendgemaakt dat De Dier lijsttrekker is en Pierre De Clerck lijstduwer. De Clerck is nieuw in de politiek en is actief in het bedrijfsleven. De partij maakte ook al een aantal speerpunten van haar programma bekend. Zo wil ze het onveiligheidsgevoel aanpakken, onder meer door van de politiepost aan het station een volwaardige politiepost te maken. Ze wil een moderne zaal in Iddergem en een cultuurhuis in Welle. Ook het Vlaams karakter is een belangrijk punt. Na de speech van De Dier werd de Vlaamse Leeuw gezongen. (CVHN)