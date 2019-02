Inwoners zorgen voor fleuriger Denderleeuw en worden feestelijk ontvangen op gemeentehuis Claudia Van den Houte

28 februari 2019

12u35 0 Denderleeuw De winnaars van de bebloemingwedstrijd werden feestelijk ontvangen op het gemeentehuis.

Er hadden zich 37 inwoners ingeschreven voor de bebloemingwedstrijd 2018. Tijdens die wedstrijd helpen inwoners om hun buurt of straat wat op te fleuren door bijvoorbeeld gevelbebloeming of geveltuintjes te plaatsen. “De wedstrijd heeft al jaren een vast aantal deelnemers. Ook nu was de categorie voortuin het meest populair, gevolgd door gevelbebloeming en tegeltuintjes”, vertelt schepen voor Groenbeleid Marnick Vaeyens (LvB). “Door de lange droogte was het een moeilijk jaar voor zowel de planten in pot als in de volle grond. Toch zorgden verschillende inwoners met hun tuin en bloemen voor een fleuriger Denderleeuw.”

De laureaten van de verschillende categorieën ontvingen hun beloning, een Denderleeuwbon van 50 euro, op het gemeentehuis. Daar kregen ze nadien nog een drankje aangeboden.

Dit jaar is er opnieuw een bebloemingswedstrijd. “Naast een mooiere woonomgeving zorgt de bebloeming ook voor een stimulans op het gebied van biodiversiteit. In een stedelijke omgeving zijn bijen en vlinders heel dankbaar voor deze voedselbronnen. Op hun beurt zorgen zij dan voor de bestuiving van groenten, fruit...”, aldus schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen).