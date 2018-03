Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 17 maart 2018

02u34 0

De gemeente Denderleeuw doet mee met de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Naar aanleiding van die dag deelt Unia in verschillende Vlaamse steden en gemeenten buttons uit aan de medewerkers. "Onze medewerkers zullen een button opspelden met de boodschap 'Ik behandel iedereen gelijk-waardig'. Zo dragen we als gemeente mee de boodschap uit dat er in Denderleeuw geen plaats is voor racisme en discriminatie", vertelt schepen voor Integratie en Gelijke Kansen Jürgen Ruysseveldt (sp.a). "Aan de onthaalbalies van de verschillende gemeentelijke gebouwen zullen er buttons liggen voor geïnteresseerde burgers. Wie deze boodschap wil mee uitdragen, mag zeker even langskomen om een button op te spelden. De buttons zullen ter beschikking liggen aan de balies in het Administratief Centrum, het OCMW, het Huis van het Kind, de bibliotheek en de Academie", zegt schepen Alberic Sergooris (CD&V). (CVHN)