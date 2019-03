Internationaal kamermuziekfestival Arte Amanti met laureaat Koningin Elisabethwedstrijd Claudia Van den Houte

25 maart 2019

12u32 0 Denderleeuw Het internationaal kamermuziekfestival Arte Amanti komt op zaterdag 30 maart naar Welle.

Denderleeuw is gastgemeente van het festival sinds 2009 en werd al vlug versterkt door het Davidsfonds. Vanaf dit jaar is ook het Davidsfonds van Welle een nieuwe partner. Het Arte Amanti Festival viert z’n tiende verjaardag met een bijzonder concert. Pianist Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd en vorig seizoen te zien in de televisiereeks ‘Thomas speelt het hard’, zal een uitzonderlijk recital geven.

De firma Maene stelt speciaal voor dit concert de nieuwe rechtsnarige concertvleugel ter beschikking, een primeur. Het concert opent traditiegetrouw met een uitzonderlijk jong talent. Elen Shahinans is twaalf jaar en won enkele maanden geleden de tweede prijs in de internationale vioolcompetitie ‘Inter Cordes’ in Parijs.

Arte Amanti vindt op zaterdag 30 maart om 20 uur plaats in de Sint-Pietersbandenkerk op het Welleplein. De prijs bedraagt 15 euro voor volwassenen, 12 euro voor zestigplussers en leden van het Davidsfonds of 30 euro voor een gezinskaart (ouders en kinderen onder 18 jaar). Het kansentarief met de UIT-pas is 1,5 euro en jongeren (-18) betalen 5 euro. Inschrijven via webshop.denderleeuw.be, vrijetijd@denderleeuw.be of via de bestuursleden van het Davidsfonds Denderleeuw en Welle.