Inspiratieavond vertelt ondernemers hoe klanten te bereiken in Denderleeuw Claudia Van den Houte

02 april 2019

12u45 4 Denderleeuw UNIZO Denderleeuw organiseert de inspiratieavond voor ondernemers ‘ Hoe klanten bereiken in Denderleeuw?’.

Tijdens de sessie krijgen ondernemers een hele reeks praktische tips over hoe ze hun doelgroep online kunnen bereiken. De sessie is zowel interessant voor ondernemingen die naar particulieren werken als voor B2B bedrijven. Alle mogelijke kanalen om gratis of met betalende campagnes de regio te bereiken, worden besproken. Onder meer sociale media (Facebook, Instagram), Google (Google Adwords en Google MyBusiness) en e-mail marketing komen aan bod.

Spreker/coach is Lieven Vandevelde, zelf ondernemer. Hij geeft al meer dan twintig jaar internet en digitale marketing-trainingen. Hij coacht zelfstandigen, KMO’s en starters bij hun online activiteiten.

De inspiratieavond vindt plaats op woensdag 3 april om 19.45 uur bij HandyHome, Koopwarenstraat 25 in Denderleeuw. UNIZO-leden betalen 10 euro, niet-leden 20 euro.