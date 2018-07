Ingrijpende werken in stationsomgeving Claudia Van den Houte

18 juli 2018

12u00 5 Denderleeuw In de stationsomgeving van Denderleeuw beginnen na het bouwverlof enkele ingrijpende werkzaamheden die zware hinder kunnen veroorzaken.

De bushaltes in de Stationsstraat, ter hoogte van het Stationsplein en de apotheek, worden aangepast aan de nieuwe normen inzake toegankelijkheid voor andersvaliden. "Er komt ook een nieuwe inrit voor de parking van Infrabel", zegt schepen van Openbare Werken Jan De Nul (CD&V). "Dat moet een vlottere doorstroming en een veiligere verkeerssituatie opleveren."

De werken hebben een prijskaartje van 56.000 euro en zullen ongeveer drie weken duren. In de zones waar gewerkt wordt, is er geen verkeer mogelijk. "Zo zal in de eerste fase het Stationsplein niet toegankelijk zijn", aldus burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB). "In de tweede fase geldt dat voor de Stationsstraat. Dan wordt er ook een omleiding ingevoerd, waarover we nog zullen communiceren. Voor de bussen van De Lijn worden alternatieve haltes geplaatst, en voor de huisvuilophaling richt Ilva een inzamelpunt in."

In de Stationsstraat en de Guido Gezellestraat worden aansluitend ook asfalteringswerken uitgevoerd. De rijweg in klinkers wordt er vanaf 3 september opgebroken. "Een nieuw wegdek in asfalt zal het comfort aanzienlijk verhogen", aldus De Nul. "Met de keuze voor fietssuggestiestroken denken we ook aan de fietsers die door ons centrum rijden. Dat zullen zij na de werken op een veilige en vlotte manier kunnen doen. En zo willen we meteen ook korte verplaatsingen met de fiets blijven aanmoedigen."

Ook deze asfalteringswerken zullen zware verkeershinder veroorzaken. "In een eerste fase worden de Stationsstraat en een deel van het Stationsplein aangepakt", zegt burgemeester Fonck. "Ook hier wordt een omleiding ingevoerd. Het einde van deze werken valt rond 12 september. Pas als die afgerond zijn, begint de vernieuwing van de Guido Gezellestraat. Hier zijn dan zowel plaatselijk als doorgaand verkeer niet toegelaten." De Lijn zal ook hier een alternatieve route volgen, met tijdelijke haltes in de A. Rodenbachstraat, Spoorweglaan en Kouterbaan. De werken eindigen rond 21 september en zullen ongeveer 175.000 euro kosten.