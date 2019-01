Infomarkt over plannen voor Vrijheidspark Claudia Van den Houte

10 januari 2019

18u59 0 Denderleeuw In het gemeentehuis zal er op donderdag 17 januari een infomarkt worden georganiseerd over de plannen voor het ‘Vrijheidspark’, waarvoor er nu een startnota is.

Het Vrijheidspark, ook wel de ‘groene banaan’ genoemd door de vorm van het gebied, is nu een eerder verwaarloosd groengebied. Het gaat om een gebied van ongeveer 2,2 ha dat voornamelijk wordt begrensd door de Sint-Amandstraat - aan de oude lokalen van jeugdhuis Stam X en de Scouts & Gidsen Denderleeuw die binnenkort verhuizen - de gemeentelijke begraafplaats, de Vrijheidsstraat en aanpalende percelen langs de Boriaustraat. De gemeente wil het gebied opwaarderen door het uit te bouwen als een publiek toegankelijk en attractief wijkpark. Ook wil ze de parkeerprobleem in het gebied oplossen. Zo is het de bedoeling om aan de randen van het parkgebied verschillende pleinen te creëren met parkeerfaciliteiten.

Op donderdag 17 januari wordt er van 18.30 uur tot 20 uur een participatiemoment in de vorm van een infomarkt georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis, A. De Cockstraat 1 in Denderleeuw. De publieke raadpleging van de start- en procesnota loopt nog tot 7 maart. Tijdens die periode kan iedereen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) inkijken op het gemeentehuis.