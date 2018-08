Inbrekers slaan toe in Denderleeuw Koen Baten

04 augustus 2018

In Denderleeuw hebben twee mannen van Afrikaanse origine meerdere inbraakpogingen en inbraken gepleegd. In totaal hebben ze in negen woningen geprobeerd om in te breken. Twee daarvan waren op de Kouterbaan in Denderleeuw. Op drie plaatsen zijn de daders werkelijk binnengeraakt en werd er geld, een uurwerk en een GSM gestolen. De daders werden daarna nog betrapt aan drie woningen maar de politie werd niet meteen verwittigd. De politie kwam nadien wel ter plaatse bij de slachtoffers en is een onderzoek gestart. Er zullen ook camerabeelden bekeken worden. Wie iets verdacht ziet kan altijd naar het nummer 101 bellen.